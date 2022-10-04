Пьяный житель Обнинска выбил стекло в машине спортшколы «Квант»

В воскресенье, 2 октября, рано утром неизвестный молодой человек проходил мимо трибун стадиона «Труд». Рядом стоял служебный автомобиль СШОР «Квант».

Возмутительное поведение парня зафиксировала камера видеонаблюдения. Он, судя по походке, был нетрезвым. Проходя мимо машины, он на секунду остановился, а затем начал бить по ней ногой. Он совершил пять сильных ударов, выбив стекло. А затем как ни в чём не бывало медленно покинул место происшествия.

Как сообщили во вторник, 4 октября, в спортшколе, машине необходим дорогостоящий ремонт. У автомобиля повреждено переднее стекло, на двери остались сильные вмятины.

Этот непонятный поступок не останется без внимания. На вандала написали заявление в полицию, которая и выяснит, что стала причиной такой агрессии.

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