В Обнинске родителей детей из семей мобилизованных освободят от платы за детсад
С начала мобилизации в Обнинске было принято решение о том, чтобы в школах организовать бесплатное горячее питание для детей, чьи родители были мобилизованы.
Как сообщила в понедельник, 3 октября, на планерке в администрации города мэр Татьяна Леонова, было бы справедливым оказать аналогичную помощь и родителям детсадовцев.
По словам начальника управления образования Татьяны Волнистовой, соответствующие документы уже готовятся – семей мобилизованных освободят от платы за детсады.
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