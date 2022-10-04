В Обнинске родителей детей из семей мобилизованных освободят от платы за детсад

С начала мобилизации в Обнинске было принято решение о том, чтобы в школах организовать бесплатное горячее питание для детей, чьи родители были мобилизованы.

Как сообщила в понедельник, 3 октября, на планерке в администрации города мэр Татьяна Леонова, было бы справедливым оказать аналогичную помощь и родителям детсадовцев.

По словам начальника управления образования Татьяны Волнистовой, соответствующие документы уже готовятся – семей мобилизованных освободят от платы за детсады.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.