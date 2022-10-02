В Обнинске «Форд Фокус» сбил пешехода

Вечером в субботу, 1 октября, в районе 19:00 часов на улице Графская в Обнинске автомобиль «Форд Фокус» сбил пешехода. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.

Тяжесть травм и причины происшествия уточняются.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 8 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека и 1 единица техники.

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