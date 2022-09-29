По Обнинску бегает мистический черный кролик

Волонтеры обнинского зоозащитного центра «Новый ковчег» спасали с городских улиц и кошек, и собак. Однако несколько дней назад в сообществе приюта появилась информация о том, что в наукограде бегает потерявшийся… черный кролик.

Ушастик появился возле магазина на Курчатова, 76 - ускакал под машину и никому больше в руки не давался. При этом с большим аппетитом ел морковку, которую ему подкидывали сердобольные граждане.

Зоозащитники дали клич в соцсетях и даже были готовы дать напрокат котоловку или сачок, чтобы кто-нибудь поймал пушистика – все-таки на улице становится холодно, а кролик явно домашний и среди машин может попросту не выжить. Однако животное куда-то мистическим образом пропало. С 27 сентября никто кролика больше не видел.

Люди лишь надеются, что с ним все хорошо и его забрал хозяин. Но не исключено, что кролик просто ускакал от повышенного внимания к своей персоне и скоро объявится в другом микрорайоне города.

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