Почему молодые обнинские парни едут на Донбасс добровольно: «Мой прадед ушел на фронт в 16 лет, дошел до Берлина. Чем я хуже него?»

После объявления частичной мобилизации в обнинский военкомат приходят не только по зову повестки, но и по собственной воле.

В среду, 26 сентября, в Обнинске состоялись сборы добровольцев и нам удалось пообщаться с двумя молодыми, крепкими парнями.

Они прибыли в военкомат в 9:00 и уже сегодня отправятся в Ногинск, в учебку, а оттуда на фронт.

Сергею БЕЖЕНАРУ 24 года (на фото слева). Раньше он служил в ВМФ в Мурманской области.

Его настрой видно сразу - даже на пункт мобилизации пришел уже в форме.

На решение стать добровольцем повлияли опыт на службе, собственные убеждения и, самое главное, достойные примеры.

- Многие друзья туда уехали, - говорит Сергей. - Кто-то с февраля там находится, кто-то недавно уехал, кто-то уже приехал и рвется на второй заход.

Есть у бойца и семейный образец мужества.

- Мой прадед ушел на фронт в 16 лет. Он был партизаном, дошел до Берлина. Чем я хуже него? - спрашивает молодой человек и тут же отвечает. - Ничем.

Второй защитник - 23-летний Григорий ПТИЦЫН.

Он три года назад закончил службу в танковых войсках в Каменке. Выглядит скромным, но по его разговору понимаешь: внутренний стержень у парня есть.

- Узнал о том, что идет частичная мобилизация, и сам решил присоединиться к ребятам, - объясняет Григорий. - У меня тоже есть знакомые, друзья, которые там были, которые уже приехали.

В военкомат Григория привели патриотические чувства.

- Долг каждого мужчины - защищать свою Родину, свою семью, - твердо сказал боец.

В глазах ребят нет страха, держатся уверенно. Они и сами говорят, что не беспокоятся. Чего нельзя сказать об их близких.

- Как родные отнеслись к такому решению? - спрашиваем.

- Волнуются, - хором ответили парни.

За них будут держать кулачки мамы, папы, друзья, а за Сергея еще и любимая девушка - его невеста. Все они пришли проводить добровольцев и старались скрыть свои слезы и беспокойство за улыбками. Естественно, безуспешно.

А молодые добровольцы полны сил и позитива. Они ни на секунду не сомневаются в себе и скором возвращении.

- Конечно, вернемся. Еще и дискотеку здесь устроим, - смеются парни.

- Если ты служил, ты давал клятву, - говорит Сергей в ответ на просьбу сказать пару слов своим землякам. - Не косите - поезжайте!

Как и во многих жизненных ситуациях, добровольчество - выбор каждого. Но мы по-настоящему горды за тех, кто сделал выбор в пользу своего Отечества. И с нетерпением ждем дискотеки, которую ребята обещали устроить по возвращении.

Да хранит вас Бог...

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