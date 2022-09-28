Результаты референдума в Калужской области неизвестны – бюллетени считают в ДНР и ЛНР

Во вторник, 27 сентября, в Обнинске состоялся последний день референдума для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Голосование проходило в спорткомплексе «Олимп».

Сегодня все с нетерпением ждут итогов голосования, однако, как нам сообщили в администрации Обнинска, никаких данных по подсчету голосов в наукограде нет. Обнинская Территориальная избирательная комиссия не имеет отношения к подсчету голосов – этим занимаются ТИКи ДНР, ЛНР и двух упомянутых областей, куда и были отправлены бюллетени.

Обнинск же лишь предоставил всю необходимую базу для комфортного голосования.

Такая же ситуация и в других пунктах голосования в Калужской области.

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