Возвращайтесь поскорее: проводы бойцов в Обнинске отозвались щемящей тоской

В понедельник, 26 сентября, в Обнинске возле Дома ученых прошли сборы мобилизованных.

С самого утра на пункте стояли в ожидании мамы, папы, жены, дети защитников Родины. Собрались целые семьи, чтобы проводить своих мужчин в учебку в Ногинск.

Призванные жители наукограда выстроились в шеренгу под звуки оркестра.

- Очень вами гордимся, - сказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. - Мы знаем, что вы понимаете, куда вы идете. Я знаю, что вас не остановит никто и никогда. Мы вас очень любим, возвращайтесь быстрее!

Родственникам дали 10 минут, чтобы пообщаться, подбодрить, поддержать и отправить в дорогу защитников Родины. ​

Улыбки, слезы, объятия и обещания быть сильными - расставание было эмоциональным.

Щемящая тоска и переживания за любимых сменились успокаивающей надеждой на скорую встречу.

13 настоящих мужчин сели в автобус. К нему подошли провожающие. Они стояли, пока он не скрылся из виду: махали вслед, хлопали и желали удачи.

Верим в защитников России и ждём их счастливого возвращения домой.

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