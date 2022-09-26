Возвращайтесь поскорее: проводы бойцов в Обнинске отозвались щемящей тоской
В понедельник, 26 сентября, в Обнинске возле Дома ученых прошли сборы мобилизованных.
С самого утра на пункте стояли в ожидании мамы, папы, жены, дети защитников Родины. Собрались целые семьи, чтобы проводить своих мужчин в учебку в Ногинск.
Призванные жители наукограда выстроились в шеренгу под звуки оркестра.
- Очень вами гордимся, - сказала глава администрации Обнинска Татьяна Леонова. - Мы знаем, что вы понимаете, куда вы идете. Я знаю, что вас не остановит никто и никогда. Мы вас очень любим, возвращайтесь быстрее!
Родственникам дали 10 минут, чтобы пообщаться, подбодрить, поддержать и отправить в дорогу защитников Родины.
Улыбки, слезы, объятия и обещания быть сильными - расставание было эмоциональным.
Щемящая тоска и переживания за любимых сменились успокаивающей надеждой на скорую встречу.
13 настоящих мужчин сели в автобус. К нему подошли провожающие. Они стояли, пока он не скрылся из виду: махали вслед, хлопали и желали удачи.
Верим в защитников России и ждём их счастливого возвращения домой.
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