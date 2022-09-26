Обучение для обнинских студентов сделают бесплатным, если их родителей мобилизуют

Как сообщили в НИЯУ МИФИ в воскресенье, 25 сентября, институт принял решение предоставить возможность своим студентам платной формы обучения учиться в университете бесплатно, если их родители были мобилизованы в рамках специальной военной операции.

Как уточнили в вузе, данное решение касается как московского института, так и филиалов, а значит данная мера будет действовать и для студентов обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Чтобы воспользоваться этим правом и пройти все внутриуниверситетские формальности, нужно обратиться в Студенческий офис или позвонить на горячую линию университета «Я получил повестку»: 8-916-772-6045.

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