Мэрия Обнинска призвала не верить фейкам о мобилизации: никто отбирать личные автомобили не будет

Ввиду последних событий относительно частичной мобилизации в сети появилось огромное количество вбросов и непроверенных слухов. Самые популярные и нашумевшие фейки такие: якобы у граждан начнут отбирать автомобили, жителей не будут выпускать из города, а повестки якобы вообще уже раздают прямо на улицах.

В связи с этим в понедельник, 26 сентября, в администрации Обнинска призвали жителей быть бдительными и доверять только проверенной информации.

- Ориентироваться стоит на достоверные источники, - говорят в мэрии. - Отделить правду от лжи поможет разобраться телеграм-канал «Война с фейками». Там разбирают фейки и дают ссылки на опровержения.

Также, если у вас есть вопросы о ходе проведения частичной мобилизации можно, то задать их можно на горячей линии Минобороны и правительства РФ по телефону 122.

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