В Обнинске истощились запасы гуманитарной помощи

На прошлой неделе глава администрации Обнинска Татьяна Леонова заявила, что в пунктах сбора гуманитарной помощи для переселенцев с Донбасса уже истощились запасы продуктов питания.

В связи с этим она призвала жителей оказать посильную помощь в сборе продуктов и теплой одежды, а от муниципальных предприятий потребовала в обязательном порядке оказать содействие в этом вопросе.

Однако, как сообщила Леонова в воскресенье, 25 сентября, гуманитарная помощь по-прежнему все еще нужна.

- В первую очередь - продукты питания. Для вынужденных переселенцев с Донбасса они востребованы каждый день, - подчеркнула градоначальница.

Желающие помочь, могут это сделать через пункты сбора гуманитарной помощи в библиотеке на Ленина, 84 (в будни с 12:00 до 18:00) и в Городском клубе ветеранов (в будни с 13:00 до 19:00).

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