С 24 сентября в Обнинске откроется пункт сбора для получивших повестку

Как сообщила в пятницу, 23 сентября, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, с субботы в наукограде начинает работать пункт сбора для получивших повестку.

- Военкомат взаимодействует с руководителями предприятий: призваны будут только граждане, имеющие востребованные военно-учетные специальности, - уточнила Татьяна Николаевна.

Напомним, 22 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Со вчерашнего дня для жителей страны работает Федеральная горячая линия для информирования по вопросам частичной мобилизации - 122.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.