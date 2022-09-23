С 24 сентября в Обнинске откроется пункт сбора для получивших повестку
Как сообщила в пятницу, 23 сентября, глава администрации Обнинска Татьяна Леонова, с субботы в наукограде начинает работать пункт сбора для получивших повестку.
- Военкомат взаимодействует с руководителями предприятий: призваны будут только граждане, имеющие востребованные военно-учетные специальности, - уточнила Татьяна Николаевна.
Напомним, 22 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Со вчерашнего дня для жителей страны работает Федеральная горячая линия для информирования по вопросам частичной мобилизации - 122.
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