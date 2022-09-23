Для жителей Калужской области открылась горячая линия по вопросам о частичной мобилизации

Как сообщили в администрации Обнинска в пятницу, 23 сентября, заработала горячая линия «122» для информирования жителей по вопросам частичной мобилизации.

- Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков, - уточнили в правительстве России. - Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы.

Уточняется, что получить информацию люди могут не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф».

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