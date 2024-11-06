Труп мужчины нашли в сгоревшей квартире в Обнинске

В МЧС сообщили подробности о пожаре, который произошел около 5 утра в среду, 6 ноября, на улице Курчатова.

В доме №35 горела однокомнатная квартира на первом этаже.

На месте происшествия нашли тело 65-летнего мужчины.

Сгорел диван, закопчены все стены и потолок.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.