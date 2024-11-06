Труп мужчины нашли в сгоревшей квартире в Обнинске
В МЧС сообщили подробности о пожаре, который произошел около 5 утра в среду, 6 ноября, на улице Курчатова.
В доме №35 горела однокомнатная квартира на первом этаже.
На месте происшествия нашли тело 65-летнего мужчины.
Сгорел диван, закопчены все стены и потолок.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.
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