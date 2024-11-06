В Обнинске человек пострадал при пожаре в квартире

Огонь вспыхнул около 5 утра в среду, 6 ноября, на первом этаже дома на улице Курчатова, рассказали в МЧС.

Внутри комнаты сгорел диван, повреждены стены, потолок, бытовая техника и мебель.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.