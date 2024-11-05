Житель Обнинска не спешил расплачиваться с долгами и в итоге вернул в два раза больше
Мужчина оказался нарушителем ПДД. Его задолжность по штрафам составляла 40 тысяч рублей.
Об этом 5 ноября рассказали в УФССП по Калужской области.
В установленный срок мужчина нужную сумму не выплатил.
Судебные приставы вынесли постановление и взыскании исполнительского сбора на сумму 46 тысяч рублей. Также они арестовали его счета в нескольких банках.
В итоге штраф вместе с исполнительским сбором были полностью взысканы со счетов жителя наукограда.
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