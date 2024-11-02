Жителю Обнинска дали срок за незаконную передачу технологий за рубеж

Мужчина работал в одном из институтов наукограда.

В 2019 году он поехал в командировку во Францию и отдал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос полученную научно-техническую информацию.

Там были сведения о характеристиках энергетической установки.

- Данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения и в отношении нее установлен экспортный контроль, - рассказали 2 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.

Свою вину житель Обнинска признал частично.

Ему дали четыре года лишения свободы.

Пока приговор в законную силу еще не вступил.

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