Жителю Обнинска дали срок за незаконную передачу технологий за рубеж
Мужчина работал в одном из институтов наукограда.
В 2019 году он поехал в командировку во Францию и отдал сотруднику Национальной лаборатории США Лос-Аламос полученную научно-техническую информацию.
Там были сведения о характеристиках энергетической установки.
- Данная информация могла быть использована при создании оружия массового поражения и в отношении нее установлен экспортный контроль, - рассказали 2 ноября в объединенной пресс-службе судов региона.
Свою вину житель Обнинска признал частично.
Ему дали четыре года лишения свободы.
Пока приговор в законную силу еще не вступил.
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