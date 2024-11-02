В Обнинске бывшему сотруднику полиции огласили приговор за получение взятки

Преступление выявила служба собственной безопасности регионального УМВД.

В июне экс-полицейский получил от местного жителя 40 тысяч в качестве взятки. Деньги стражу правопорядка дали, чтобы он не привлекал того к уголовной ответственности.

Об этом 2 ноября рассказали в калужском Следкоме.

Коррупционера поймали с поличным при передаче второй части денег.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Также в течение двух лет он не имеет права работать в правоохранительных органах и органах госвласти. Помимо этого, его лишили звания лейтенанта.

Что касается взяткодателя, его освободили от уголовной ответственности. Фигурант дела сообщил о передаче денег добровольно.

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