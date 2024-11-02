Мужчина, устроивший смертельную драку в Обнинске, окажется на скамье подсудимых
Местный житель, будучи пьяным, учинил конфликт во дворе одного из дворов наукограда.
Об этом 2 ноября рассказали в калужском Следкоме.
Он избил двух мужчин 83 и 66 лет.
66-летний пострадавший, несмотря на помощь медиков, скончался. Второму был причинен тяжкий вред здоровью.
Предполагаемый преступник скрывался от следователей, однако его все же удалось задержать. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
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