Мужчина, устроивший смертельную драку в Обнинске, окажется на скамье подсудимых

Местный житель, будучи пьяным, учинил конфликт во дворе одного из дворов наукограда.

Об этом 2 ноября рассказали в калужском Следкоме.

Он избил двух мужчин 83 и 66 лет.

66-летний пострадавший, несмотря на помощь медиков, скончался. Второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Предполагаемый преступник скрывался от следователей, однако его все же удалось задержать. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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