Банда москвичей обокрала квартиру в Обнинске
Вынесен приговор троим жителям столицы, сообщили 30 октября в объединенной пресс-службе судов региона.
Из квартиры, где в тот момент никого не было, преступники вынесли ювелирные украшения.
Сумма ущерба составила 556 тысяч рублей.
Виновников вскоре нашли и осудили. Один из мужчин получил четыре года колонии, двое других – по четыре с половиной.
Воры должны возместитель хозяйке квартиры ущерб.
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