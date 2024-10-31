Банда москвичей обокрала квартиру в Обнинске

Вынесен приговор троим жителям столицы, сообщили 30 октября в объединенной пресс-службе судов региона.

Из квартиры, где в тот момент никого не было, преступники вынесли ювелирные украшения.

Сумма ущерба составила 556 тысяч рублей.

Виновников вскоре нашли и осудили. Один из мужчин получил четыре года колонии, двое других – по четыре с половиной.

Воры должны возместитель хозяйке квартиры ущерб.

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