В Обнинске детский сад залило горячей водой
Проблемы возникли в саду «Ладушка» на улице Заводской, 11.
В четверг, 31 октября, ремонтные работы проконтролировал и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
По его словам, горячей водой затопило одну из групп.
Ремонт обещают завершить к концу ноября.
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