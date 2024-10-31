В Обнинске прорвало водопровод на круговом перекрёстке Маркса-Королёва-Гагарина
Администрация города сообщила об утечке утром в четверг, 31 октября.
Сейчас начались ремонтные работы.
Воду жителям окрестных домов обещают не отключать, хотя давление может уменьшиться.
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