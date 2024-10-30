Жителей Обнинска вновь предупредили о проблемах с водой

В четверг, 31 октября, продолжатся ремонтные работы на проспекте Маркса.

Из-за этого без воды будут оставаться жители домов 88, 92, 94 и 96, рассказали в филиале РИР.

В среду воду будут подвозить к домам 94-96 до 22:30, в четверг – с 6:00 и до окончания работ.

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