Жители Обнинска перевели мошенникам 270 миллионов рублей
Такая сумма набралась за прошедшие почти 10 месяцев 2024 года, сообщил 30 октября и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Он провел совещание с участием сотрудников полиции.
- Обсудили самые распространенные виды мошенничества и способы их предотвращения, - заявил чиновник.
Лежнин призвал жителей Обнинска быть бдительными.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!