В Обнинске высадили новые деревья на улице Кутузова и проспекте Маркса
Саженцы сосен появились рядом с несколькими домами в рамках акции «1000 деревьев Обнинску».
Во вторник, 29 октября, администрация города сообщила, что в этом году акция уже завершена.
Всего в городских ТОС в этом году высажено более 500 деревьев.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!