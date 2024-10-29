В Обнинске высадили новые деревья на улице Кутузова и проспекте Маркса

Саженцы сосен появились рядом с несколькими домами в рамках акции «1000 деревьев Обнинску».

Во вторник, 29 октября, администрация города сообщила, что в этом году акция уже завершена.

Всего в городских ТОС в этом году высажено более 500 деревьев.

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