Житель Обнинска погиб на СВО

Александру Зинакову было 56 лет, сообщили 29 октября в администрации города.

Он подписал контракт 23 сентября 2023 года, а погиб 16 августа нынешнего.

Зинаков учился в школе №4 Обнинска. Участвовал в войне в Афганистане, где получил медаль «За боевые заслуги».

После армии работал на различных обнинских предприятиях.

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