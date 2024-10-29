Житель Обнинска погиб на СВО
Александру Зинакову было 56 лет, сообщили 29 октября в администрации города.
Он подписал контракт 23 сентября 2023 года, а погиб 16 августа нынешнего.
Зинаков учился в школе №4 Обнинска. Участвовал в войне в Афганистане, где получил медаль «За боевые заслуги».
После армии работал на различных обнинских предприятиях.
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