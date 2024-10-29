Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
В районе дома №94 на проспекте Маркса меняют запорную арматуру.
Из-за этого возможно снижение давление холодной воды в некоторых домах микрорайона №38.
Ремонт обещают завершить примерно к 17:00 вторника, 29 октября, сообщили в филиале РИР.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!