В Обнинске повредили зеленую зону у Вечного огня
На траву там заехал какой-то автомобиль, оставивший после себя ямы.
Это произошло на улице Жукова.
- Ищем очевидцев, которые могут сообщить номер автомобиля или какие работы проводились, - рассказали 28 октября в МАУ «Благоустройство».
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