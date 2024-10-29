В Обнинске повредили зеленую зону у Вечного огня

На траву там заехал какой-то автомобиль, оставивший после себя ямы.

Это произошло на улице Жукова.

- Ищем очевидцев, которые могут сообщить номер автомобиля или какие работы проводились, - рассказали 28 октября в МАУ «Благоустройство».

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