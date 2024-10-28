В Обнинске строят новую дорогу
Работы ведутся на участке от бульвара Антоненко до улицы Борисоглебской, сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Длина нового участка улицы Глазанова - 460 метров.
Также Лежнин на выходных проверил работы на участке между улицами Славского и Глазанова.
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