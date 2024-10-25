В Калуге директора текстильной компании подозревают в уклонении от уплаты налогов

В доме подозреваемого проводили обыски.

Об этом 25 октября рассказал СК по Калужской области.

Как считает следствие, с января 2019 года по март 2022 года глава обнинского предприятия, чтобы уклониться от уплаты налогов внес в налоговые декларации заведомо ложные сведения из-за чего в бюджете не досчитались не менее 56 250 000 рублей.

Помимо этого, директор забрал себе деньги федерального бюджета в размере 20 миллионов рублей. Это были грантовые средства на реализацию проекта по улучшению производства.

Обыски проводились как в доме подозреваемого, так и у его окружения, а также в самой организации.

Чтобы возместить ущерб на имущество мужчины и предприятия наложили арест на общую сумму около 50 миллионов рублей.

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