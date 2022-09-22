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Мобилизация

Обнинская правозащитница о призыве вчерашних мигрантов в армию: «Большинство из них относятся к призыву лояльно, многие даже сами хотят»

Диана Коршикова
Опубликовано: 22.09.2022 14:55 1 1075
Обнинская правозащитница о призыве вчерашних мигрантов в армию: «Большинство из них относятся к призыву лояльно, многие даже сами хотят»

В четверг, 22 сентября, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов заявил о том, что в связи с объявленной частичной мобилизацией, готовится предложение для так называемых «новых граждан России» - уроженцев Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. 

По его словам, те кто имеют российское гражданство менее 10 лет, должны будут в обязательном порядке пройти воинскую службы в течение года.

- Отказ от исполнения воинской обязанности должен повлечь за собой лишение российского гражданства не только для военнообязанного лица, но и для членов его семьи, - отметил Кабанов.

Мы поинтересовались у главной защитницы мигрантов Обнинска Татьяны Котляр, как она относится к такому заявлению? 

- Мало ли какая может быть инициатива. Это еще не значит, что что-нибудь подобное будет принято, потому что инициатива должна соответствовать российскому законодательству и конституции страны, - сказала Татьяна Михайловна.

Тем не менее, по ее словам, новоиспеченные граждане России (если они соответствуют призывному возрасту) должны проходить военную службу наравне с остальными жителями страны, даже если они когда-то уже проходили ее на своей родине.

- Я знаю на практике, что многие выходцы из Средней Азии, получившие российское гражданство, получая повестку, спокойно идут в армию. Большинство из них относятся к призыву лояльно, многие даже сами хотят, - подчеркнула она.

Напомним, поводом для инициативы послужил официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке. За это на их родине им грозит уголовное наказание.

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Диана Коршикова
Опубликовано: 22.09.2022 14:55 1 1075
Тэги: обнинск общество мобилизация
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