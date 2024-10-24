Жителю Обнинска удалось получить кольцо от ювелира только через суд

Изготовитель золотых украшений должен был передать местному жителю золотое кольцо с драгоценными камнями.

Об этом 24 октября рассказали в УФССП.

Эта история конфликта началась еще несколько лет назад.

Мужчина решил преподнести своей жене кольцо из золотой серьги с бриллиантом и для этого пришел в одну из ювелирных мастерских.

Там ему сообщили, что изготовление обойдется в 10 тысяч рублей. Мужчина согласился и заключил договор.

Однако изготовление и передача украшения постоянно откладывались. Тогда обнинец обратился в суд, который встал на его сторону и постановил передать мужчине кольцо.

Также по решению суда ему полагалась компенсация морального вреда и неустойка. Сумма составила 22 тысячи рублей.

Сотрудники УФССП вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму пять тысяч рублей и запретили ему выезжать из страны.

Только после этого ювелир вернул кольцо и выплатил компенсацию, а также заплатил исполнительский сбор.

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