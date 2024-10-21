В Обнинске директора управляющей компании задержали за кражу 13 миллионов рублей
Суд заключил под стражу руководителя УК «Суворовец», сообщили 21 октября в прокуратуре Калужской области.
Он обвиняется в хищении более 13 миллионов рублей, полученных от жителей 19 многоквартирных домов наукограда.
Сейчас ведется следствие.
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