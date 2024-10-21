Жительница Обнинска перевела злоумышленникам 4 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Об это 21 октября сообщили в полиции.

Как считает следствие, в одном из мессенджеров женщина получила сообщение якобы от бывшего начальника. Тот рассказал ей, что на предприятии произошла утечка информации и скоро с ней должен связаться сотрудник службы безопасности для опроса.

Затем ей поступил звонок от мужчины, который сообщил, что на жительницу наукограда оформили кредит. Мошенник убедил ее снять со счетов все сбережения и перевести их на другой счет.

В итоге женщина потеряла 3 880 000 рублей.

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