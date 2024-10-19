Москвич, приехавший в Жуковский район, не смог пройти на участок из-за забора

Земельный спор случился в одной из деревень.

Об этом в пятницу сообщило УФССП.

- Однажды столичный житель, приехав в деревню, обнаружил, что на его территории установлен забор, который перекрываем ему доступ к его же дачному дому, - рассказали приставы.

В мирном русле урегулировать конфликт с соседом у мужчины не получилось, и он обратился в суд, который встал на сторону столичного жителя.

Калужанина обязали убрать забор. Однако добровольно мужчина все равно не демонтировал объект.

Приставы вынесли в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей, также ему запретили выезжать из страны.

После этого житель деревни наконец-то убрал ограду.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.