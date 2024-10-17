Жителей Обнинска предупредили о неприятном запахе
В четверг, 17 октября, будут проводиться регламентные работы по техническому обслуживанию КНС-51.
Об этом сообщили утром в администрации города.
- В связи с этими работами возможно появление неприятного запаха, - пояснили в администрации.
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