Жителей Обнинска предупредили о неприятном запахе

В четверг, 17 октября, будут проводиться регламентные работы по техническому обслуживанию КНС-51.

Об этом сообщили утром в администрации города.

- В связи с этими работами возможно появление неприятного запаха, - пояснили в администрации.

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