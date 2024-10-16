В Обнинске жалуются на едкий запах

- Опять что-то жгут на Киевском шоссе в районе мусорного полигона, - рассказал утром 16 октября наш читатель. - Снимал со стороны улиц Красных Зорь и Курчатова.

По его мнению, дышать мусорной гарью приходится из-за недобросовестных предпринимателей.

- Вместо того, чтобы наладить сортировку мусора, они попросту сжигают его, таким образом отмывая наши деньги! – уверен житель Обнинска.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

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