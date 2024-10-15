В Обнинске простятся с оператором БПЛА
34-летний Иван Муратов погиб в зоне СВО. Он проходил военную службу по контракту.
Об этом 15 октября сообщила администрация наукограда.
Мужчина умер 3 октября.
- Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество и героизм при выполнении специальных задач военной операции награждён Орденом Мужества посмертно, - сообщили власти.
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