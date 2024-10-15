С улиц Обнинска эвакуировали три брошенные машины

Работы прошли во вторник, 15 октября, сообщили в МАУ «Благоустройство».

«Хонду» с номером Е525ХТ40 увезли от дома №1 на улице Любого.



С улицы Курчатова, 19 эвакуированы «Жигули» с номером В213РЕ190.

Также с улицы Курчатова увезли «Опель» с номером Р941ЕН40.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.