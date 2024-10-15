С улиц Обнинска эвакуировали три брошенные машины
Работы прошли во вторник, 15 октября, сообщили в МАУ «Благоустройство».
«Хонду» с номером Е525ХТ40 увезли от дома №1 на улице Любого.
С улицы Курчатова, 19 эвакуированы «Жигули» с номером В213РЕ190.
Также с улицы Курчатова увезли «Опель» с номером Р941ЕН40.
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