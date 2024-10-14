В Обнинске арестовали мужчину, который убил 12-летнего сына

В понедельник, 14 октября, суд принял решение заключить 39-летнего мужчину под стражу на время следствия.

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла 12 октября.

- По версии следствия, мужчина, находясь в лесополосе на территории города Обнинска вместе со своим 12-летним сыном, причинил ему топором смертельные раны, - заявили в Следственном комитете.

Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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