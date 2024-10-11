В Обнинске пьяная женщина за рулем «Киа» разбила шесть машин
Инцидент произошел утром в четверг, 10 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По предварительным данным, жительница наукограда пьяной села за руль «Киа Сид», но далеко уехать не смогла. Она врезалась в пять других машин. Повреждены фары, двери и бамперы.
От освидетельствования женщина отказалась, признав вину.
Ей грозит штраф в 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года. Также придется заплатить за поврежденные машины.
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