В Обнинске пьяная женщина за рулем «Киа» разбила шесть машин

Инцидент произошел утром в четверг, 10 октября, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, жительница наукограда пьяной села за руль «Киа Сид», но далеко уехать не смогла. Она врезалась в пять других машин. Повреждены фары, двери и бамперы.

От освидетельствования женщина отказалась, признав вину.

Ей грозит штраф в 30 000 рублей и лишение водительского удостоверения на 1,5-2 года. Также придется заплатить за поврежденные машины.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.