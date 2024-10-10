В Обнинске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Осеннее мероприятие состоится 12 октября и будет проходить с 9:00 до 16:00.

- На ярмарке можно купить продукцию местных, в том числе и обнинских производителей: мясо птицы, кролика, свинину, говядину, баранину, яйцо, молоко и молочную продукцию, рыбу, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мёд, плодоовощную продукцию и саженцы, - сообщила администрация Обнинска.

Место проведения: возле дома № 219 по проспекту Ленина (парковка напротив ЖК «Олимп»).

Водителей просят не парковаться в районе автобусных остановок и на проезжей части.

Также введены ограничения на стоянку автомобилей на участках по проспекту Маркса от Гагарина до проспекта Ленина и по проспекту Ленина от Белкинской до Славского.

Следующие ярмарки в этом году пройдут: 26 октября; 9 и 23 ноября; 7 и 21 декабря.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.