Опубликованы фото из закрытого Салона бракосочетания в Обнинске
Там идут ремонтные работы.
Снимки в среду, 9 октября, опубликовала городская администрация.
Работы должны завершиться в начале декабря.
- В просторном и уютном холле разместятся фотозона, зона ожидания и гардероб, - пояснили в администрации. - Комнаты жениха и невесты тоже преобразятся, появится функциональное пространство для сотрудников. Особое внимание уделено разделению потоков гостей и персонала.
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