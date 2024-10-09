Опубликованы фото из закрытого Салона бракосочетания в Обнинске

Там идут ремонтные работы.

Снимки в среду, 9 октября, опубликовала городская администрация.

Работы должны завершиться в начале декабря.

- В просторном и уютном холле разместятся фотозона, зона ожидания и гардероб, - пояснили в администрации. - Комнаты жениха и невесты тоже преобразятся, появится функциональное пространство для сотрудников. Особое внимание уделено разделению потоков гостей и персонала.

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