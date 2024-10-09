Член ОПГ получил срок за кражу машин в Калужской области

Обнинский городской суд вынес приговор в отношении уроженца Ржева Тульской области. Ранее он уже получал наказания за аналогичные преступления.

В марте прошлого года он в составе ОПГ попытался украсть машину и украл два авто на шесть миллионов рублей, три с половиной и четыре миллиона рублей соответственно.

Когда преступники шли на дело, они использовали специальные технические устройства, которые считывали и запоминали сигналы, позволяющие отключить сигнализацию и запустить двигатель.

Передвигались члены банды на автомобиле сопровождения с поддельными номерами.

Также они незаконно завладели государственными регистрационными знаками, которые были выданы на одну из жительниц Обнинска. Потом их установили на один из похищенных авто.

Со второй украденной машиной была аналогичная ситуация.

Свою вину в суде мужчина не признал.

По совокупности преступлений его приговорили к восьми годам колонии особого режима.

Пока приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.