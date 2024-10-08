Обновленный ЗАГС в Обнинске откроется в начале декабря
В понедельник, 7 октября, об этом сообщил по итогам планерки и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
- Еженедельно проверяем ход ремонта помещений Салона бракосочетания и прилегающей территории, работы идут по графику, ждем открытия к началу декабря, - заявил он.
Напомним, работы на Треугольной площади, 1 идут уже несколько месяцев.
В интерьерах будут использовать бежевый, белый и золотой цвета.
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