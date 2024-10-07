В Обнинске возникли проблемы с отоплением в детском саду «Муравушка»
Местная жительница сообщила, что на Белкинской, 33 до сих пор нет отопления.
- В группе, куда ходит мой ребёнок, очень холодно, дети вынуждены находится в тёплых штанах и свитерах в группе, - рассказала жительница Обнинска. - Буквально сегодня ответила ребёнка в сад, батареи в саду ледяные.
Наличие проблемы признали в администрации города.
- Отопление в детском саду есть, но, действительно, в одной из групп сейчас 19 градусов, - говорится в комментарии администрации. - Дети из этой группы переведены до установления нормальной температуры в помещении. Заведующая отслеживает температуру в группах. С сегодняшнего дня начинается подача тепла в зимнем режиме, соответственно, температура в помещениях повысится.
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