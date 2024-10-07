Семь мигрантов принудительно покинули Калужскую область

Пока нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Об этом 7 октября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Три гражданина Узбекистана нарушили режим пребывания в стране, а еще четыре иностранца находились в России без документов.

Всех мигрантов оштрафовали, также их выдворят за пределы России.

Постановление обнинского городского суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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