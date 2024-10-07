Семь мигрантов принудительно покинули Калужскую область
Пока нарушителей поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Об этом 7 октября сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Три гражданина Узбекистана нарушили режим пребывания в стране, а еще четыре иностранца находились в России без документов.
Всех мигрантов оштрафовали, также их выдворят за пределы России.
Постановление обнинского городского суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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