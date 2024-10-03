В Обнинске мужчина надругался над двумя девочками

Гражданин Таджикистана заходил за школьницами в подъезды, рассказали 3 октября в Следственном комитете.

Один такой случай произошел в июне нынешнего года, а второй – три года назад.

По версии следствия, в июне обвиняемый зашёл в подъезд вслед за малолетней девочкой, обратился к ней с просьбой помочь подключить интернет в своём телефоне, а затем совершил действия сексуального характера и выбежал из подъезда.

Мужчину содержат под стражей. В ближайшее время начнётся суд.

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