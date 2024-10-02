В Обнинске пропал 32-летний мужчина

Последний раз Артема Штукина видели 17 сентября, сообщили в среду в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Пока нет данных, где он может находиться.

Рост мужчины – 175 сантиметров. Он худощавый, темно-русые волосы.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.