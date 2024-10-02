Жительница Обнинска перевела мошенникам 2,7 миллиона рублей

Преступники позвонили ей под видом работников оператора мобильной связи.

Женщину попросили продлить договор, назвав коды из СМС.

Потом ей пришло письмо о попытке взлома аккаунта на «Госуслугах». Она перезвонила по указанным в послании номерам и вновь общалась с мошенниками. Ее убедили, что кто-то пытается в банке оформить на нее кредиты.

В итоге женщина сама пошла в банк, сняла свои сбережения, взяла деньги взаймы и перевела все на якобы безопасный счет.

После этого преступники перестали выходить на связь.

Сейчас ведется расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество».

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