В Обнинске школьник сломал дерево на улице Лейпунского

Клён пострадал от действий ученика школы №3, сообщили 1 октября в администрации города.

Виновника удалось найти с помощью записей с камер наблюдения.

- Впереди у него и его родителей неприятная беседа с комиссией по делам несовершеннолетних о возможной постановке на учёт и, конечно, о компенсации ущерба за порчу городского имущества, - пояснили в администрации.

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