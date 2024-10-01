В Обнинске школьник сломал дерево на улице Лейпунского
Клён пострадал от действий ученика школы №3, сообщили 1 октября в администрации города.
Виновника удалось найти с помощью записей с камер наблюдения.
- Впереди у него и его родителей неприятная беседа с комиссией по делам несовершеннолетних о возможной постановке на учёт и, конечно, о компенсации ущерба за порчу городского имущества, - пояснили в администрации.
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